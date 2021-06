LfS kündigt Arbeiten an : Sanierung der B 51 und der L 175 bei Mettlach startet

Mettlach Ab dem kommenden Montag, 21. Juni, laufen die Arbeiten – nach Worten des Landebetriebs für Straßenbau bis Oktober.

Begonnen wird am kommenden Montag, 21. Juni, auf der B 51 mit den Bauphasen sieben und acht in Höhe der Gemeindeverwaltung. Diese Abschnitte werden jeweils unter halbseitiger Sperrung ausgeführt und sollen laut LfS voraussichtlich bis zum 9. Juli andauern. Die Länge dieses Baufelds beläuft sich hier auf circa 150 Meter. Hierzu wird die Freiherr-vom-Stein-Straße in Fahrtrichtung Merzig als Einbahnstraße ausgeschildert und der Verkehr im Baustellenbereich der B 51 mittels Ampelanlagen am Baufeld vorbeigeführt.