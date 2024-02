Mit 300 Euro bezuschusst Mettlacher Forst-Azubi baut Bank aus selbst gefälltem Baum

Die Holzbe- und verarbeitung ist ein wichtiger Bestandteil in der Ausbildung zum Forstwirt. Aus diesem Grund hat der derzeitige Auszubildende des Forstrevieres Mettlach, Simon Sauerwein, in Zusammenarbeit mit dem Ausbilder Marc Müsgen eine Bank aus Douglasie gebaut. Der Bau wurde seitens des internationalen Waldzertifizierungssystem PEFC mit 300 Euro bezuschusst. Das benötigte Douglasien-Holz hat der Azubi im PEFC-zertifizierten Wald der Gemeinde Mettlach eingeschlagen und an Ort und Stelle zunächst grob in die Einzelteile der Bank zurechtgeschnitten.