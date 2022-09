Interview Stefan Blaß : SRS-Zentrum Orscholz arbeitet eng mit Pflegeschule Merzig zusammen

Beim SZ-Fototermin ließ sich SRS-Heimleiter Stefan Blaß von den Praxisanleiterinnen Natalie Kober (rechts) und Maria Blaga durchchecken. Foto: Ackermann Dieter

Orscholz In der Eisenbahnhalle in Losheim findet vom 28. bis 29. September die Ausbildungsmesse statt. Auch das SRS-Pflegezentrum Saarschleife in Orscholz nimmt daran teil.