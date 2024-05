SG Mettlach-Merzig II Schiller-Hattrick lässt Mettlach-Merzig II jubeln

Der zwei Jahre ältere Torjäger Sven Schiller machte mit einem Hattrick nach dem Seitenwechsel (60., 62. und 84. Minute) den Sack zu. Dabei hatte der Einsatz von Schiller aufgrund einer Oberschenkel-Verletzung lange auf der Kippe gestanden. Der ehemalige Saarlandliga-Stürmer saß zunächst auf der Bank. Er wurde zu Beginn des zweiten Durchgangs eingewechselt. „Vor allem sein 2:0 war Gold wert, weil es in einer Phase fiel, in der Friedrichweiler II den Druck erhöhte“, erklärte Thomas Klein. Schiller traf per Kopf im Anschluss an eine Hereingabe von Holger Klein.