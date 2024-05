Kostproben auf Schloss Saarstein Neue Weine auf historischen Schloss

In dem „belebten und erlebten Denkmal“, wie Besitzer Ebert das Gebäude nennt, steht am Samstag, 1. Juni, und am Sonntag, 2. Juni, jeweils von 12 bis 18 Uhr, eine Entdeckung des Wein-Jahrganges 2023 auf dem Plan. Diese Reise führt von der Saar zu verschiedenen Anbaugebieten in Frankreich, Italien, Portugal, Spanien und Australien. Weißwein gibt es nach dem Bekunden der Gastgeber ebenso zu testen wie Rosé und Rotwein. Über die Tropfen, die aus Deutschland stammen, schreibt Jung: „Etwa 80 000 Winzer bauen auf nahezu 102 000 Hektar Wein an und ernten dabei pro Jahrgang durchschnittlich neun Millionen Hektoliter.“ Der Durchschnittsertrag liegt nach seinen Worten bei 90 bis 100 Hektoliter pro Hektar.