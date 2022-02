Mehrere Bauabschnitte geplant : Arbeiten auf der L 373 bei Waldhölzbach

Waldhölzbach Ab Montag, 7. Februar, beginnt der Landesbetrieb für Straßenbau mit der weiteren Sanierung der Straße.

Seit Mitte Oktober erneuert der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) Rinnplatten, Straßenabläufe und kaputte Bordsteine an der L 373 in der Ortsdurchfahrt Waldhölzbach. Für die Vorarbeiten an den Fahrbahnrändern muss der LfS laut Pressemitteilung die L 373 zwischen der Einmündung „Im Lothringen“ und dem Friedhof ab Montag, 7. Februar, für zehn Tage lang voll sperren.