In der Nacht zum Montag Unbekannte stehlen Tresor aus Tankstelle

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag den Safe der Aral-Tankstelle in Mettlach gestohlen. Dies teilten die Betreiber der in der Von-Boch-Liebig-Straße gelegenen Tankstelle über das soziale Netzwerk Facebook mit. Die Polizei-Inspektion Merzig hat die Angaben der Betreiber auf SZ-Nachfrage bestätigt.