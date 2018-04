später lesen Saarburg Angelo Kelly & Family zu Gast in der Stadthalle Teilen

Angelo Kelly und Family spielen am Freitag, 7. September in der Stadthalle in Saarburg. Das Konzert startet um 19.30 Uhr. Angelo, seine Frau Kira, die Kinder Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William werden das Publikum musikalisch auf eine Reise nach Irland mitnehmen.