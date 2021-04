Angelika Hießerich-Peter soll es nach Berlin schaffen : FDP legt Direktkandidatin für die Bundestagswahl fest

Mettlach Angelika Hießerich-Peter soll für die FDP Saar in den Bundestag einziehen. Am vergangenen Samstag haben die FDP-Kreisverbände Merzig-Wadern und Saarlouis in ihrer Wahlkreisvertreterversammlung des Wahlkreises 297 die 56-jährige Mettlacherin mit großer Mehrheit zur Direktkandidatin bestimmt.

In ihrer Bewerbungsrede sagte Hießerich-Peter zu, sich schwerpunktmäßig der Wirtschaftspolitik zu widmen und sich besonders für die Branchen einzusetzen, die durch den Dauer-Lockdown akut in ihrer Existenz bedroht sind. Hießerich-Peter – die seit 20 Jahren in Mettlach ein kleines Hotel betreibt – will sich nach eigenem Bekunden neben dem Gastgewerbe auch für alle anderen massiv betroffenen Branchen, wie den Veranstaltungs- und Kulturbereich, aber auch die Dienstleister einsetzen. Einen weiteren Schwerpunkt sehe sie im Bereich der Bildungspolitik, und hier insbesondere bei der beruflichen Bildung: „Wir müssen der beruflichen Ausbildung wieder einen größeren Stellenwert in der Gesellschaft verschaffen. Der Meister muss so viel wert sein, wie ein Master“, betonte die Kandidatin. Hießerich-Peter, die zugleich stellvertretende Landesvorsitzende der Saar-FDP ist, wurde in der anschließenden Landesvertreterversammlung zudem auf Platz drei der Landesliste zur Bundestagswahl gewählt.