Andere wären damit glücklich

Hallo, Herr Bürgermeister Kiefer. Mit Bedauern musste ich hören, dass die Gemeinde Mettlach das Schloss Ziegelberg verkaufen will, was ich nicht verstehen kann. Vor allen Dingen, dass man das vor der Bevölkerung geheim gehalten hat, um einen Aufschrei zu umgehen. Wer bitte schön hat Euch denn gewählt? Waren nicht wir es, das Volk? Villeroy & Boch baut alles um zur Erlebniswelt, um mehr Tourismus und kaufwillige Kunden nach Mettlach zu bringen. Das Schloss Ziegelberg ist und gehört zu Mettlach. Es wurde der Gemeinde von dem Vorbesitzer aus diesem Grund übergeben, damit es in der Gemeinde bleibt und jedem zugänglich ist. Einer der schönsten Wanderwege des Südwestens geht da durch. Was meinen Sie, wie lange der neue Besitzer Fremde auf seinem Grund duldet? Warum bezieht man das Schloss nicht mehr in der Gemeinde mit ein? Und vermarktet es mehr, es bietet sich doch geradezu an: Ein großer Parkplatz, Gastronomie und große Räumlichkeiten, alles ist vorhanden. Man muss es nur wollen. Man könnte Events, Konzerte, Mittelaltermärkte und vieles mehr dort veranstalten. Viele Gemeinden wären glücklich, sie hätten so ein Schloss.