Mettlach : Zu den Römertagen gibt’s dunkles Bier

Der Römersud ist fertig, die Römertage können kommen. Zusammen mit der Mettlacher Abtei-Brauerei setzte der Förderkreis im Juni den diesjährigen Römersud an. Jetzt wurde das obergärige dunkle Bier getestet.

Der schmackhafte Römersud wird im Archäologiepark Römische Villa Borg an den Römertagen am kommenden Wochenende ausgeschenkt. Das leckere Getränk macht Appetit auf mehr: Gladiatorenkämpfe, Militärvorführungen, Händler und Handwerker bilden die Höhepunkte der Römertage am Samstag und Sonntag, 3. und 4. August, im Archäologiepark Römische Villa Borg. Jeweils von 10 bis 18 Uhr wird das römische Leben hautnah erlebbar sein. rup/Foto: Rolf Ruppenthal