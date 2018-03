83-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Saarhölzbach

Das hat die Merziger Polizei mitgeteilt. Der Autofahrer bog kurz nach acht Uhr von der Straße Im Saartal auf die B 51 ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 39-Jährigen aus Losheim, der von Mettlach in Richtung Saarburg fuhr. Der Hyundai i40 prallte laut Polizei frontal in die Fahrertür des Renault Twingo, in dem der Senior saß. Die Feuerwehr konnte den Mann nach Darstellung der Polizei nur noch tot bergen. Der 39-Jährige erlitt Prellungen im Brustbereich. Vor Ort waren neben Einsatzkräften der Feuerwehr aus Saarhölzbach und Mettlach die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 16, Notarzt, Spurensicherung und ein Vermeidbarkeitsgutachter.

(red)