Bauprojekt in der Cloefstraße : 21 Ferienwohnungen entstehen in Orscholz

Orscholz Bis 2020 soll der Bau in der Cloefstraße abgeschlossen sein. Was genau dort entsteht, hat Projektentwickler Alexander Beining erklärt.

Im Luftkurort Orscholz entsteht derzeit „die modernste Ferienwohnanlage an der Saarschleife“ – das verspricht der Projektentwickler Alexander Beining. Kürzlich hat er das Konzept für diese Ferienwohnanlage im Cloef-Atrium in Orscholz der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Lage sei dabei ideal: „Zentrale Lage im Luftkurort Orscholz gegenüber dem Kurpark, Cloef und dem Baumwipfelpfad – den Wahrzeichen des Saarlandes“, findet Beining, der so den Tourismus in der Region stärken will: „Gute Gründe und beste Voraussetzung für die Gemeinde und das Umland, um die Übernachtungen in der Region zu steigern.“ Wieso Orscholz Ferienwohnungen braucht? „Weil wir diese wunderschöne Natur im Gebiet haben und viele Touristen kommen, nur haben wir wenig Angebote“, bekundet Beining.