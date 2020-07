Orscholz : Neue Ferienwohnungen entstehen an der Cloef

Orscholz Beim Projekt „VisSaarVie“ werden in Orscholz 21 moderne Appartements errichtet – Tag der offenen Tür am Wochenende.

Im Mettlacher Ortsteil Orscholz entsteht unweit der Saarschleife und der Cloef derzeit eine ebenso großräumige wie attraktive Ferienwohnanlage: In unmittelbarer Nachbarschaft des Varadeser Parks und des Gesundheitszentrums Saarschleife beherbergt der Neubau nach seiner Fertigstellung im nächsten Frühjahr auf drei Etagen 21 hochwertige Ferienappartements mit einer Wohnfläche von jeweils 56 bis 70 Quadratmetern, jedes einzelne themenbezogen und mit einem eigenen Namen. Da das ursprünglich geplante Richtfest des „VisSaarVie“ genannten Projektes wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, findet am jetzigen Wochenende samstags und sonntags, 4. und 5. Juli, jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr eine offene Rohbaubesichtigung statt.

Wie Alexander Beining, der Geschäftsführer der „VisSaarVie“-Betreibergesellschaft nicht ohne Stolz verkündet, gibt es bereits viel zu sehen: Neben den 21 hochwertige Ferienappartements gibt es in dem Gebäudekomplex sieben Garagenabstellplätze, vier Außenstellplätze, eine moderne Elektro-Tankstation sowie einen Waschplatz für Fahrräder, Bikes und Motorräder. Zu den Extras gehören der Empfang im Erdgeschoss, eine Innen- und eine Außen-Lounge sowie eine Fernblickterrasse mit eigenem Entspannungsbereich mit Infrarotkabinen. Und natürlich darf ein Aufzug in dem Haus nicht fehlen.

Mit seiner attraktiven Lage soll dieses Vier-Millionen-Euro-Bauprojekt eine Zukunftsinvestition für Menschen darstellen, die zur Altersversorgung und zur Vermögenssicherung in eine lukrative Immobilie investieren möchten. In einer Phase anhaltend niedriger Zinsen, in der sich immer mehr Menschen Sorgen um ihr Erspartes machen, stelle die Investition in eine Immobilie nach Überzeugung von Geschäftsführer Beining für manchen ein Ausweg aus dem Dilemma einer zunehmenden Geldentwertung dar.