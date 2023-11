18. Saarländisches Spielefestival steigt in Mettlach am Wochenende Flinke Flöhe laden zum Spielen ein

Die Flinken Flöhe sind, wie sie selbst mitteilen, bereits fleißig am Testen der Spiele, um den gewohnten Service bieten zu können: Soweit personell möglich, werden die Spiele vor Ort von den spielerfahrenen Helfern erklärt, was ein lästiges Lesen der Spielanleitung oft überflüssig werden lässt. Dirk Oehling, Vereinsvorsitzender und Spielpädagoge, erklärt dazu: „Oft ist die Spielanleitung die größte Hemmschwelle, neue Spiele kennenzulernen. Dem versuchen wir entgegenzusteuern. Zwar können wir rein personell nicht alle Spiele erklären, bemühen uns aber, den Einstieg in neue Spiele so oft wie möglich durch unsere Erklärungen zu vereinfachen.“ Dass es auch möglich ist, einige der Testspiele vor Ort zu kaufen oder zu bestellen, wurde in den vergangenen Jahren fleißig genutzt.