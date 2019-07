Keuchingen : Waldbrand wütet am Keuchinger Berg

Auf einer Fläche von rund 2,5 Hektar brannte an der L 177 zwischen Keuchingen und Orscholz am Donnerstagabend der Wald. Über 200 Helfer aus der gesamten Region rückten zur Brandbekämpfung aus. Foto: Wilfried Hoffmann

Keuchingen/Orscholz Auf einer Fläche von rund 2,5 Hektar standen am Donnerstagnachmittag Bäume, Hecken und Sträucher in Flammen.

Flammen fraßen sich an Bäumen und Sträuchern hoch: Rauchschwaden hüllten Teile des vier Hektar großen Waldstückes zwischen Keuschingen und Orscholz ein. An mehreren Stellen gleichzeitig war am Donnerstagnachmittag ein Waldbrand entlang der L 177 zwischen Keuchingen und Orscholz ausgebrochen – ein Umstand, der die Löscharbeiten erschwerte. Bis weit in die Nacht zum Freitag hinein arbeiteten rund 150 Feuerwehrleute daran, dem Waldbrand Herr zu werden. Die Brandursache steht zurzeit noch nicht fest. Die Merziger Polizeiinspektion, die die Ermittlungen am Freitag aufgenommen hat, schließt Brandstiftung nicht aus.