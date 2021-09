Zuschuss für den Stadtumbau Ortsmitte Mettlach : Wie Mettlach nach und nach sein Gesicht verändert

Innenminister Klaus Bouillon (Vierter von rechts) übergibt Bürgermeister Daniel Kiefer (Dritter von links) einen Zuwendungsbescheid von mehr als 1,4 Millionen Euro. Foto: Ruppenthal

Mettlach Um dem lädierten Innenminister Klaus Bouillon einen Weg abzunehmen, ändert Mettlachs Bürgermeister Daniel Kiefer spontan den Treffpunkt. So kann sich der Landespolitiker, der sich nach seinen Worten bei einem Radunfall unter anderem drei Rippen gebrochen hat, bequem in seinem schwarzen Audi zur Stelle in dem Fabrikgelände von V&B chauffieren lassen, an dem schon viel Vorarbeit für die „Mettlacher Runde“ geleistet worden ist.