Am Wochenende Innovationen zum Bauen, Wohnen und Sanieren

Zahlreiche Aussteller präsentieren dort laut einer Mitteilung der Kreisstadt Merzig jeweils von 10 bis 18 Uhr Neuheiten und Innovationen aus den Bereichen Bauen, Renovieren, Sanieren, Einrichten und Energie. Die Ausstellungsflächen befinden sich in der Stadthalle, in einer mobilen Ausstellungshalle sowie im Freigelände. Die offizielle Eröffnung des „Bausalons“ durch Oberbürgermeister Marcus Hoffeld findet am Messesamstag um 11 Uhr statt.