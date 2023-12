Handball-Saarlandliga Das Erfolgsgeheimnis der Wölfe

Hilbringen · Zwölf Spiele, zwölf Siege: Der HSV Merzig/Hilbringen dominiert derzeit die Handball-Saarlandliga – und überrascht sich damit sogar selbst. Trainer Laszlo Kincses verrät im SZ-Gespräch, was die Wölfe in diesem Jahr so stark macht.

21.12.2023 , 17:43 Uhr

Nicht zu stoppen: Phillip Kewenig setzt sich im Derby gegen den TuS Brotdorf am Kreis gegen Hendrik Rolshausen (links) und Dominik Rifel durch. Beim 36:30-Erfolg der Wölfe im Thielspark traf Kewenig vier Mal. Marcel Rudolph (rechts) kam sogar auf sechs Treffer. Foto: Oliver Altmaier

Von Lucas Jost

Aus dem perfekten Jahresabschluss wurde nichts. Mit einem Heimsieg wollte sich Handball-Saarlandligist HSV Merzig/Hilbringen am Samstag in die Winterpause verabschieden und auf die anschließende Weihnachtsfeier einstimmen. Doch die Gäste HSG Ottweiler/Steinbach sagten die Begegnung kurzfristig aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen ab. Vom Feiern ließen sich die Wölfe aber nicht abbringen. Da sie die zwei Punkte geschenkt bekamen, beendeten sie die Hinrunde auch ohne einen letzten, sportlichen Auftritt mit der perfekten Bilanz von zwölf Siegen aus zwölf Spielen.