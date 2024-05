Heute ab 16 Uhr Zweite Merziger Braunacht lockt mit neuen Bieren

Höhepunkt soll an dieser Stelle eine rund 18 Meter lange Bierburg sein, an der die KG Humor Getränke verkaufen wird. Angeboten werden drei extra für diesen Tag gebraute Biere von Karlsberg, die auf der Braunacht zum ersten Mal probiert werden können. Dabei wird das Bier, das den Gästen am besten geschmeckt hat, in den Verkauf kommen. Darüber hinaus wird auf der Bühne neben der Bierburg die Band „Roastbeat“ für musikalische Unterhaltung und der FC Besseringen für das leibliche Wohl sorgen. Getanzt, gefeiert und gelacht wird in diesem Bereich bis 20 Uhr. Doch damit ist die Merziger Braunacht noch nicht zu Ende. Parallel wird ab 19 Uhr die Veranstaltung in die Merziger Altstadt ausgeweitet.