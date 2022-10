Pandemie im Kreis Merzig-Wadern : Zwei weitere Tote in Zusammenhang mit Corona

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Mittwoch zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet; damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten im Grünen Kreis auf 166.

Zudem wurden 243 neue Corona-Fälle registriert. 88 Fälle wurden in der Kreisstadt Merzig bekannt, 40 in Wadern, 21 in Mettlach, 37 in Beckingen, 16 in Perl, zwölf in Weiskirchen und 29 in Losheim am See.