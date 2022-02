Pandemie in Zahlen : Grüner Kreis meldet weitere Corona-Tote

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich im Landkreis Merzig-Wadern bisher 15 481 Menschen mit Corona infiziert. Foto: dpa/Britta Pedersen

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Mittwoch, 23. Februar, zwei weitere Personen gemeldet, die im Zusammenhang mit ihrer Corona-Infektion gestorben sind. Beide stammen aus Wadern. Außerdem gibt es seit Dienstag 236 neue Corona-Fälle, die sich wie folgt auf die Kommunen aufteilen: 77 in Merzig, 31 in Wadern, 37 in Mettlach, 29 in Beckingen, 19 in Perl, 8 in Weiskirchen und 365 in Losheim am See.