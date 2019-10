Leckeres Essen aus Perl und Orscholz : Zwei Gastwirte aus dem Grünen Kreis stehen im Finale

Perl/Orscholz Die Finalisten im Wettbewerb Genuss-Gastwirt Saarland stehen fest – und unter ihnen sind gleich zwei Kandidaten aus dem Kreis Merzig-Wadern

Neben dem Landhotel Saarschleife in Orscholz, das bereits zwei Mal den zweiten Platz in diesem Wettbewerb belegen konnte, ist auch die Maimühle in Perl in der Top drei. Die Maimühle ist mit Lachsforelle im Mohnmantel mit hausgemachten Mühlenklößchen auf einem Bett von Sauerbohnen in den Wettbewerb gestartet. Vom Landhotel Saarschleife kommen geschmelze Reh-Kartoffeltaschen mit Viezsauerkraut, Apfelbalsamico-Wildjus und Quittenespuma. Ebenfalls im Finale, das am Montag, 4. November, ausgetragen wird, tritt das Café Kostbar aus Saarbrücken an. Der Erstplatzierte, der zukünftige „Genuss-Gastwirt 2020/2021“, präsentiert am Sonntag, 10. November, sein Gericht beim Internationalen Gourmetmarkt in St. Ingbert.