Merzig : Zwei Autos bei Brand auf Kaufland-Parkplatz zerstört

Merzig Zwei Autos sind am Freitagvormittag auf dem Parkplatz des Kauflandes in Merzig in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei-Inspektion Merzig berichtet, ist das Feuer zunächst in einem dort geparkten BMW X6 ausgebrochen.

Als Grund nennt die Polizei einen technischen Defekt. Die Flammen haben kurz darauf auf einen Opel Astra übergegriffen, wie die Polizei weiter berichtet. Die beiden Autos sind dabei vollständig zerstört worden.