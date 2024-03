Ankündigung zweiter Termin Zwangsversteigerung in Merzig – niemand will die Fellenbergkapelle haben

Um 9.56 Uhr war es am Freitagmorgen vorbei im Saal 102 am Amtsgericht in Merzig: „Ich verkünde das Ende der Versteigerung“, erklärte Rechtspflegerin Nicole Geiler. Damit war klar: Der erste Anlauf, die denkmalgeschützte Kapelle am ehemaligen Fellenbergstift in Merzig zu versteigern, endete ohne Ergebnis. In den 30 Minuten zuvor hatte keiner der rund 20 Anwesenden in dem Gerichtssaal ein Angebot für das Gebäude abgegeben. Dessen Schicksal beschäftigt die Menschen in der Kreisstadt seit Wochen – seit bekannt geworden war, dass die schon seit Jahren profanierte Kapelle im Rahmen einer Zwangsversteigerung veräußert werden soll.