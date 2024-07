Sommer Zum Zeltlager kam die neue Tischtennisplatte

Am Sportplatz in Menningen steht neuerdings eine wetterfeste Tischtennisplatte, die auf Antrag des Ortsrates als zweite Maßnahme nach der Kompost-Toilette am Freizeitplatz „Auf Gruden“ aus dem Stadtteilbudget der Kreisstadt Merzig realisiert wurde. Mit viel Eifer waren die Kinder dabei, als Jonathan Rauhut, Jugendtrainer der TTF Merzig, eine Einführung in das Tischtennisspiel gab. Tischtennisschläger und -bälle können im Vereinsheim des SV Menningen geliehen werden, wenn es zum Training oder Spielen geöffnet ist. Francis Colmen nahm diese im Namen des Vereins von Ortsvorsteherin Therese Schmitt in Empfang.