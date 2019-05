Merzig : Es bleibt auch zwischendurch noch Zeit für die Familie

Impression aus dem Wahllokal in Rissenthal: Harald Selzer (links) nimmt seine Wahlunterlagen entgegen, aufmerksam beobachtet von Ortsvorsteher Peter Meiers (vorne) und den Wahlhelfern Andreas Bossmann (Zweiter von vorne) und Alexander Schweiger (stehend rechts). Foto: Beckinger. Foto: Christian Beckinger

Merzig Was war in den Wahllokalen in Merzig und Losheim am See am Sonntagnachmittag los? Die SZ war an zwei Stellen vor Ort.

Vor der Flut an Stimmzetteln ist ihm nicht bange. Ruhe, Korrektheit und Gelassenheit sind nach Auffassung von Manfred Klein notwendig, damit bei der Auszählung der Stimmen keine Fehler unterlaufen. „Wenn man schludert, muss man wieder nachzählen, und das kostet Zeit“, sagt der Sozialdemokrat, der nach zehn Jahren nicht mehr als Ortsvorsteher kandidierte. „Ich bleibe aber politisch aktiv“, verrät der Mann, der im Mai 73 Jahre alt geworden ist. Für den Merziger Stadtrat hat er erneut seinen Hut in den Ring geworfen, auch als Wahlvorstand will er sich nach seinen Worten weiter engagieren.

„Begonnen habe ich vor gut 20 Jahren als Wahlhelfer, seit 15 Jahren bin ich Wahlvorstand.“ Und das will er auch bleiben. „Ich bin jemand, der gerne auf Menschen zugeht, mit ihnen redet und auf sie eingeht“, beschreibt er sich – „ein Vereinsmensch, der gerne Verantwortung übernimmt.“ Vor rund 15 Jahren habe er gut mitgeholfen, die Merziger Weinfreunde ins Leben zu rufen. „Ich bin begeisterter Winzer“, gesteht der Vorsitzende des Vereins, der mit seinen Mitstreitern den Wingert an den Hängen des Kreuzberges kultiviert hat und seitdem so manches gute Tröpfchen gekeltert hat. Er bekennt sich als begeisterten Maler und Motorradfahrer. Dienstbeginn an diesem Superwahlsonntag in einem der Wahllokale am Merziger Peter-Wust-Gymnasium war für ihn sieben Uhr. Probleme mit Leuten, die die Wahlhandlungen störten, habe er nie gehabt. „Das ist in unserer Region nicht üblich“, sagt er. Acht Leute teilen sich nach seinen Worten die Arbeit in den 33 Wahllokalen der gesamten Stadt, davon zehn in der Kernstadt

Um 12.30 Uhr wechselte die Besetzung – für Manfred Klein eine kleine Auszeit, die er mit Ehefrau Rosemarie verbrachte. Während er das frühsommerliche Wetter bis zur Schließung der Wahllokale genießen konnte, hatte die Mittagsschicht „Stallpflicht“. „Es kommen durchgehend Wähler“, verriet Johannes Weber um die Kaffeezeit. Geduldig erläuterten Weber, Torsten Stöckel, Gisbert Kewenig und Stefanie Mertes die Prozedur, welcher der sechs Wahlzettel in welche Urne kommt. „Ich gebe Ihnen Ihren Wahlschein zurück. Den brauchen Sie, wenn es zu einer Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters kommen sollte“, sagte Kewenig und überreichte ihn einem älteren Herrn. Ein paar Meter weiter – im zweiten Wahllokal im PWG – „hielt sich der Andrang gegen 16 Uhr noch in Grenzen“, wie die vier Wahlhelfer berichteten – Zeit für Jan Lüghausen und Jürgen Blasius, Wahlzettel zu falten.

Es ist viel los rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Rissenthal an diesem Nachmittag. Und das liegt nicht nur an dem Super-Wahltag, der am Sonntag in den Ortsteilen von Losheim noch ein wenig intensiver ist als anderswo. Denn neben dem Europaparlament, dem Landrat oder der Landrätin, dem Kreistag sowie dem Gemeinde- und Ortsrat wählen die Menschen in der Stausee-Gemeinde auch ihren neuen Bürgermeister. Und sie machen eifrig Gebrauch davon, weiß Ortsvorsteher Peter Meiers zu berichten: „Hier ist beständiges Treiben“, sagt der 62-Jährige. Und tatsächlich geben sich die Wähler in dem idyllischen Dörfchen die Klinke in die Hand. Bereits um 15 Uhr haben etwa 58 Prozent der 508 Wahlberechtigten in Rissenthal ihre Stimme abgegeben – die Briefwähler eingerechnet.

Für Peter Meiers und seine zehn Wahlhelfer dürfte dies noch ein langer Sonntagabend werden, schätzt der CDU-Ortsvorsteher: „Wir zählen heute bis 11 Uhr aus“, meint er. Allein der 90 Zentimeter lange Wahlzettel zur Europawahl stellt für die Wahlhelfer eine echte Herausforderung dar. „Es gibt immer Leute, die irgendwo ganz unten noch ein Kreuzchen setzen, und das müssen wir dann natürlich auch alles korrekt registrieren“, sagt Alexander Schweiger, Ortsratsmitglied und ebenfalls als Wahlhelfer im Einsatz. Eben geht die Tür zum Wahllokal auf, ein junger Mann in schwarzen Klamotten betritt das Wahllokal. „Ich komme nicht als Wähler, sondern als Wanderer. Habt ihr hier eine Toilette, die wir nutzen könnten?“, fragt er. Natürlich sind die Ehrenamtlichen im Wahllokal nur zu gerne bereit, ihm da weiterzuhelfen. Denn im Rissenthaler Dorfgemeinschaftshaus ist auch eine eigene Toilette für Wanderer vorhanden. Der Schluchtenpfad, vor einigen Jahren zum schönsten Wanderweg Deutschlands gewählt worden ist, führt am Dorfgemeinschaftshaus vorbei, und in der Tat streifen eine Menge größere und kleinere Wandergruppen an dem Wahllokal entlang.

Drinnen haben Peter Meiers und seine Mitstreiter derweil alles im Griff: Jeder Wähler wird penibel in den entsprechenden Listen registriert, auch die Stimmabgabe sorgfältig erfasst. Doch daneben bleibt auch Zeit für familiäre Momente. Alexander Schweigers Ehefrau Julia hat gerade das Wahllokal betreten, die gemeinsame kleine Tochter auf dem Arm. Natürlich nimmt der Papa das Töchterchen zu sich, während die Mama sich zur Stimmabgabe hinter die abgeschirmte Stellwand zurückzieht. Genau einen Tag vorher hat Alexander Schweiger Geburtstag gefeiert. Und musste doch am Sonntag schon früh raus, um für die Verpflichtung vor Öffnung des Wahllokales dabei zu sein. Aber das hat ihm nicht wirklich was ausgemacht: „Seit die Kleine da ist, ist das mit dem langen Ausschlafen ohnehin schwierig geworden“, sagt er schmunzelnd.

Ortsvorsteher Peter Meiers, der nach eigenen Worten schon mehr als 20 Wahlgänge als Wahlhelfer oder -vorstand begleitet hat, hat derweil zu tun: Eben kam ein Bote der Gemeinde Losheim herein, um noch einen Wahlbrief mitzunehmen. Was da passiert ist? Meiers klärt auf: Hier habe ein Briefwähler den großen Wahlzettel für die Europawahl zwar korrekt ausgefüllt, dann aber in den falschen Wahlumschlag gesteckt. Das Problem: Bei der Kommunalwahl werden die Briefwahlstimmen in die einzelnen Wahlbezirke zugestellt und dort mit ausgezählt. Bei der Europawahl ist das anders: Dort gibt es einen zentralen Briefwahlbezirk im Rathaus Losheim. Also muss der Europawahl-Zettel, der wegen der falschen Kuvertierung irrtümlich im Rissenthaler Wahllokal gelandet ist, vom Boten mit nach Losheim genommen werden. Im Gegenzug hat dieser dann die Wahlzettel des gleichen Briefwählers, die wiederum irrtümlich im Losheimer Rathaus gelandet sind, mitgebracht. Diese können nun in die Wahlurne gesteckt werden, wo sie von Peter Meiers und seinen Mitstreitern nach 18 Uhr mit ausgezählt werden.