Zum Leben und Wirken von Ernst Christian Thiel

Zur Ausstellung „Ernst Christian Thiel, Bürgermeister von Merzig 1887-1917“ gibt das Museum Schloss Fellenberg in Merzig am Sonntag, 8. April, einen Einblick in dessen Leben. Beginn ist um 15 Uhr. Eine Führung durch die Ausstellung mit Vortrag übernimmt die Museumsleiterin Ingrid Jakobs. In den 30 Jahren seiner Amtszeit trug Ernst Christian Thiel wesentlich zum Charakter der Stadt Merzig bei und prägte sie.

Der Eintritt kostet sechs Euro pro Person. Weitere Informationen finden sich im Internet: