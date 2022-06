Polizeibericht : Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall in Merzig

Foto: dpa/Armin Weigel

Merzig Am Mittwoch, 15.06.2022, gegen 13:30 Uhr, kam es an der Bahnunterführung in der Lothringer Straße in Merzig zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher, vermutlich ein Traktor mit Anhänger, die maximale Durchfahrtshöhe der Unterführung überschritt.