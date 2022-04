Tanz in den Mai : Zurück in die „Goldenen 20er Jahre“

Bei diesem Auftritt ließ die Big Band der Polizei die Lindy-Hop-Gemeinde swingen. Foto: Matthias Höschele

Merzig Zum Auftakt des zweiten Big Band Festivals Saar spielt die Big Band der Polizei des Saarlandes an diesem Samstag auf – beim Tanz in den Mai im Merziger Zeltpalast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marko Völke

Die „Goldenen 20er Jahre“ stehen für ausschweifende Partys, Glamour, Dekadenz und Zügellosigkeit, neue Theater, Varietés und Kinos sowie wirtschaftlichen Aufschwung, weiß der saarländische Musiker Kevin Naßhan. Und egal ob in Berlin, Wien, New York oder anderen Welt-Metropolen – dieses Jahrzehnt habe die Menschen und die Gesellschaft verändert. „Wir wollen dieses positive und fröhliche Lebensgefühl bei unserem Tanz in den Mai zurückbringen. Der Zeltpalast Merzig verwandelt sich in einen großen Ballsaal“, erklärt Naßhan. Dort steigt am 30. April, 20 Uhr, zum Auftakt des zweiten Big Band Festivals Saar ein Live-Konzert unter dem Motto „Die goldenen 20er: Berlin, Wien, New York!“

Um ausgiebig in den Mai zu tanzen, spiele die Big Band der Polizei des Saarlandes vier Stunden „adrenalingeladene Live-Musik, bei der kein Bein ruhig stehen wird“, kündigt der Organisator an. Auf dem abwechslungsreichen Programm stünden bekannte Melodien, wie man sie von Orchestern wie Hugo Strasser, Glenn Miller oder Stimmen wie Marlene Dietrich kennt. „Egal ob Lindyhop, Charleston, Swing, Foxtrott oder Standard-Latein – es wird für jeden Geschmack die richtige Musik dabei sein“, verspricht Kevin Naßhan. Auch für das passende Ambiente zu dem Konzert sei gesorgt: So werden an diesem Abend ein hauseigenes Spielcasino im Zeltpalast im Stile der 20er Jahre eröffnet. Hier könnten die Besucher ihr Glück versuchen und tolle Preise gewinnen, melden die Veranstalter.

2021 feierte das Big Band Festival Saar im Merziger Zeltpalast seine Premiere. „Die erste Ausgabe ist im vergangenen Jahr Corona-bedingt noch etwas kleiner ausgefallen“, blickt Naßhan zurück. 2022 soll die Konzertreihe nun vergrößert fortgesetzt werden: „Wir haben zum Teil sogar internationale Bands dabei“, freut sich der Schlagzeuger.

Nach dem Eröffnungskonzert stehen vier weitere Auftritte auf dem Programm des zweiten Big Band Festivals: So gastiert am Freitag, 17. Juni, 20 Uhr, das 2014 von Naßhan gegründete Silent Explosion Orchestra feat. Ian Shaw mit seinem Programm „The Music Of Burt Bacharach“ im Zeltpalast Merzig. Der Jazz-Award-Gewinner Ian Shaw gilt laut Veranstalter „mit 16 Studioalben in seiner inzwischen drei Jahrzehnte andauernden Karriere als der beste männliche Sänger, den Großbritannien herausgebracht hat“.

Schlag auf Schlag soll es dann am Sonntag, 19. Juni, 11 Uhr mit der Reihe weitergehen. Dann präsentiert die Jazz Big Band Graz ihr Live-Programm „The Space Between Us“ im Zeltpalast.

Am Sonntag, 10. Juli, 11 Uhr, folgt dann ein Auftritt des Jugend-Jazz-Orchesters Saar, das als „die Talentschmiede des saarländischen Jazz“ gilt, so der Veranstalter. Und zum Abschluss des zweiten Big Band Festivals spielt am Sonntag, 17. Juli, 11 Uhr, die Formation Kicks And Sticks feat. Bert Joris unter dem Motto “The Joy Of Big Band“ im Zeltpalast Merzig.

Der 1992 geborene Schlagzeuger Kevin Naßhan entdeckte seine Liebe zur Musik übrigens bereits in jungen Jahren. Neben seiner Ausbildung an der Musikschule Püttlingen erhielt er bereits als Jugendlicher ein Stipendium für ein Musikcamp in den USA, bei dem er erstmalig als Mitglied einer Big Band auftreten konnte.

Kevin Naßhan organisiert das Live-Konzert am Samstag. Foto: Zippo Zimmermann/www.designladen.com/Zippo Zimmermann