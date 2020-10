Corona-Zahlen stabil : Weiter 13 aktive Coronafälle im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Die Zahl der aktiv an Covid-19 erkrankten Personen im Landkreis Merzig-Wadern ist unverändert geblieben. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurden am Donnerstag zwei neue Fälle einer Corona-Infektion registriert, und zwar in Perl und Beckingen.

