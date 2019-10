Merzig-Wadern : Arbeitslosenzahl bleibt auf gleichem Stand

ARCHIV - 25.07.2016, Sachsen, Hoyerswerda: Das Logo vom Jobcenter in Hoyerswerda spiegelt sich am Eingang. (zu dpa «Arbeitsmarktzahlen in Sachsen») Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Jens Kalaene

Merzig-Wadern Die Agentur für Arbeit Saarland zählte im Oktober 2353 Arbeitslose im Landkreis Merzig-Wadern. Die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer hat sich gegenüber dem Vormonat nicht verändert. Dies gab die Arbeitsagentur am Mittwoch bekannt.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter im Oktober 169 Arbeitslose mehr gemeldet (plus 7,7 Prozent). Die Arbeitslosenquote lag wie im Vormonat bei 4,2 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. „Die Entwicklung des Arbeitsmarktes und insbesondere die voranschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt mahnen, Weiterbildung und Qualifizierung einen sehr hohen Stellenwert einzuräumen“, appelliert Jürgen Haßdenteufel, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Saarland, sowohl an die Eigeninitiative von Arbeitnehmern wie auch an die zukunftsorientierte Personalentwicklung von Unternehmen. „Der Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Saarland berät, begleitet und unterstützt in finanzieller Hinsicht Weiterbildungsmaßnahmen – und dies individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse“, betont Haßdenteufel. „Das neue Qualifizierungschancengesetz eröffnet besondere Möglichkeiten, bereits beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für künftige Aufgabenbereiche fit zu machen.“

Bei der Agentur für Arbeit lag die Zahl der Arbeitslosen nach dem jetzt veröffentlichtem Monatsbericht im Oktober bei 1057, das waren genauso viele wie im September und 137 mehr als vor einem Jahr. Bei den Jüngeren unter 25 Jahren erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um vier auf 128 im Vergleich zum Vormonat und um sieben im Vergleich zum Vorjahr. In der Altersgruppe 50plus waren 499 Menschen arbeitslos gemeldet, 74 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitsagentur betreut all jene Arbeitssuchenden, die Arbeitslosengeld I beziehen.

Im Zuständigkeitsbereich der Geschäftsstelle Merzig (umfasst die Kreisstadt Merzig sowie die Gemeinden Mettlach, Perl und Beckingen) gab es im September 1438 registrierte Arbeitslose (plus 153 zum Vorjahr), die Arbeitslosenquote lag bei 4,2 Prozent. Im Bereich der Geschäftsstelle Wadern (umfasst die Stadt Wadern sowie die Kommunen Losheim am See und Weiskirchen) zählte die Arbeitsagentur 915 Arbeitslose (plus 16 zum Vorjahr), die Arbeitslosenquote hier: 4,3 Prozent.

Die so genannte Unterbeschäftigung lag im Landkreis Merzig-Wadern im Oktober mit 3211 Personen um 2,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Der Anteil der Arbeitslosen an der Unterbeschäftigung betrug rund 73,3 Prozent. Der Arbeitsmarkt wurde damit durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen um mehr als ein Viertel entlastet. In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen statistisch abgebildet, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind. Die Arbeitsagentur erläutert hierzu: „Diese Personen werden zur Unterbeschäftigung gerechnet, weil sie für Menschen stehen, denen ein reguläres Beschäftigungsverhältnis fehlt. Es wird unterstellt, dass ohne den Einsatz dieser Maßnahmen beziehunsgweise ohne die Zuweisung zu einem Sonderstatus die Arbeitslosigkeit entsprechend höher ausfallen würde.“ Mit dem Konzept der Unterbeschäftigung werden laut Arbeitsagentur „Defizite an regulärer Beschäftigung umfassender erfasst und realwirtschaftliche bedingte Einflüsse auf den Arbeitsmarkt besser erkannt“. Zudem könnten die direkten Auswirkungen der Arbeitsmarktpolitik auf die Arbeitslosenzahlen nachvollzogen werden.