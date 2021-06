Coronazahlen vom Freitag : Keine neuen Coronafälle im Kreis Merzig-Wadern

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Merzig-Wadern Im Landkreis Merzig-Wadern sind am Freitag zum zweiten Mal in dieser Woche keine neuen Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 registriert worden. Das hat die Kreisverwaltung am Nachmittag mitgeteilt.

Unterdessen gelten seit Freitag drei Menschen aus dem Landkreis, die bislang an Covid-19 erkrankt waren, wieder als genesen. Zwei von ihnen leben in der Gemeinde Beckingen, einer in der Stadt Merzig. Damit geht die Zahl der aktuell an Covid-19 erkrankten Personen im Landkreis auf 16 zurück. Sie verteilen sich wie folgt auf die Kreis-Kommunen: Merzig sechs Fälle, Perl drei Fälle, Beckingen, Losheim am See und Mettlach jeweils zwei Fälle, Wadern ein Fall, Weiskirchen null Fälle.