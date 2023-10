Olli und mehr Workshops in der Skatehalle in Merzig im November

Am Montag, 6. November, geht es dann weiter mit der Old-Dog-Session. Diese findet außerhalb der regulären Öffnungszeiten von 17 bis 21 Uhr statt. Ein Übungsleiter wird ebenfalls dabei sein. An diesem Abend fällt für alle Besucher und Besucherinnen der reguläre Eintritt in Höhe von vier Euro an. Weiter geht es am Donnerstag, 9. November, mit der Girls-Session. An diesem Tag sind alle Mädchen und Frauen jeden Alters herzlich willkommen – egal ob auf dem Board, den Inlinern oder dem BMX. Den Abschluss macht die BMX- und Scooter-Session am Donnerstag, 23. November, für alle Scooter- und BMX-Fahrer und Fahrerinnen. Wie bei der Girls-Session ist der Eintritt beim Sport- und Spieltag sowie bei der BMX- und Scooter-Session frei.