Bürger-Workshops in Besseringen : Die Dorfmitte ist den Bürgern am wichtigsten

Besseringen Nach drei Workshops in Besseringen haben sich der Bürgerplatz und die Bezirksstraße als Kernthemen herausgestellt.

Die Dorfmitte mit Bürgerplatz und Bezirksstraße in Besseringen soll aufgewertet werden. Das ist das Ergebnis von drei Workshops, an denen die Besseringer Bürger in den vergangenen Monaten gearbeitet haben. Zur Aufwertung des Dorfkerns sind insgesamt vier Maßnahmen vorgesehen – welche davon den Bürgern am besten gefiel, machten sie durch die Vergabe von Punkten deutlich.