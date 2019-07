Merzig : Ab heute zählt er zum Club der Fünfziger

Seit 1990 arbeitet der gebürtige Merziger Wolfgang Fritz bei dem Geldinstitut. Foto: Tom Gundelwein

Merzig Der stellvertretende Chef der Sparkasse Merzig Wadern, Wolfgang Fritz, wird heute 50 Jahre alt. Er ist in dem Unternehmen groß geworden.

Von Christian Beckinger

Vor anderthalb Jahren hat der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Merzig-Wadern, Frank Jakobs, das 50. Lebensjahr vollendet. Am heutigen Donnerstag, 1. August, zieht nun sein Stellvertreter nach: Wolfgang Fritz, am 1. August 1969 in Merzig geboren, und inzwischen in Losheim sesshaft geworden, gehört damit nun ebenfalls zum Club der Fünfziger.

Fritz, verheiratet und Vater von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern, ist ebenso wie sein Vorstandskollege Frank Jakobs ein Sparkassen-Eigengewächs: 1990 begann er bei der damaligen Sparkasse Merzig seine Ausbildung zum Bankkaufmann, die er 1992 abschloss. 1996 schloss er an der Sparkassen-Akademie Saar das Studium zum Sparkassen-Betriebswirt ab. Das Lehrinstitut für das kommunale Sparkassen- und Kreditwesen an der Deutschen Sparkassen-Akademie in Bonn besuchte Fritz von 1997 bis 1999. Dieses Studium beendete er als diplomierter Sparkassen-Betriebswirt, der höchsten Qualifikation in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Der Bereich Firmenkunden (FK) begleitete den gebürtigen Merziger während seines gesamten beruflichen Werdeganges. Nach Sachbearbeiter- und Kundenberater-Tätigkeiten wurde er 2003 zum Abteilungsleiter Firmenkunden ernannt. Drei Jahre später erfolgte die Beförderung zum Leiter des gesamten Firmen- und Gewerbekundengeschäftes der Sparkasse mit Führungsverantwortung für 20 Mitarbeiter. Zum 1. Oktober 2008 wurde Fritz FK-Vertriebsleiter der Sparkasse und damit verantwortlich für den Gesamtbereich Firmenkunden mit dem Kompetenz-Center für die Segmente Kommunen, Unternehmenskunden, Firmenkunden und Gewerbe-/Geschäftskunden sowie dem Firmenkundenservice und dem Vermögensmanagement. Parallel dazu bestellte ihn der Verwaltungsrat der Sparkasse Merzig-Wadern zum stellvertretenden Mitglied des Vorstandes. Seit Januar 2011 ist ihm als Abteilungsdirektor Firmenkunden zusätzlich der Bereich Eigenhandel/Treasury zugeordnet. Seit 2014 ist er festes Mitglied des Vorstandes – als Markt- und Handelsvorstand für die Bereiche Firmenkunden, Privatkunden (inklusive Vermögensanlage- und Immobiliencenter) sowie Eigenhandel (Treasury) sowie als Stellvertreter von Vorstandschef Frank Jakobs.