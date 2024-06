Erneuerung ab Juli So soll die neue Ortsdurchfahrt Besseringen aussehen

Nach Beendigung der Arbeiten an den beiden Randbereichen der Straße erfolge eine Vollsperrung dieses Abschnittes für etwa vier Wochen. „In dieser Zeit werden die Belagsarbeiten in der Bezirksstraße durchgeführt“, so Leuck. Die großräumige Umleitung erfolge über die Ortsumgehung, aber auch über die Pastor-Krayer-Straße, wenn möglich. Insgesamt werde in der Maßnahme größtenteils nur der Oberbau der Straßen entfernt und erneuert. Dabei bleibe der Unterbau aufgrund seiner Standfestigkeit erhalten. Dieses Vorgehen verkürze die Bauzeit erheblich.