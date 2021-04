Ein langjähriger Weggefährte von Paul Schneider blickt zurück : „Ein Mensch, der mir die Seelen seiner Steine öffnete“

Mit der Skulpturenstraße „Steine an der Grenze“ hat der am 16. April verstorbene Bildhauer Paul Schneider aus Bietzen ein künstlerisches Vermächtnis hinterlassen, das weit über die Region hinausstrahlt. Im Gespräch mit der SZ erinnert sich Jürgen Schreier, früherer saarländischer Kultusminister aus Merzig, langjähriger Weggefährte Paul Schneiders und mit ihm zusammen einer der Initiatoren von „Steine an der Grenze“, an die Entstehungsgeschichte des Kunstprojektes – und liefert dabei einige überraschende Einblicke.

Blicken wir zurück auf die Anfänge des Symposiums „Steine an der Grenze“: Wie kam es zu diesem einzigartigen Projekt? Wer brachte, sinnbildlich gesprochen, den Stein ins Rollen?

SCHREIER Die Idee der Symposien wurde im Steinbruch von St. Margarethen im Burgenland von Karl Prantl geboren. Dort hatte Paul Schneider an einem Symposium teilgenommen und den Gedanken, hier ebenfalls ein Symposium zu realisieren, mitgebracht. Bei einem Spaziergang mit Paul und seiner Frau Li zeigte ich ihnen Mitte der 80er Jahre den Grenzweg auf dem Saargau. Sie waren fasziniert von dem weiten Plateau zwischen Büdingen, Wellingen und Launstroff, also zwischen Deutschland und Frankreich. Besonders beeindruckte sie, dass der Vater von Gustav Regler seine Kinder dort oben an der viel umkämpften Grenze gefragt hatte: „Welcher Apfel ist französisch?“ (Zitat aus „Das Ohr des Malchus“) Nach dem Spaziergang kehrten wir ein im „Café Wagner“ in Launstroff. Herr Wagner, der Besitzer, spielte Klavier, deutsche und französische Lieder, und erzählte, wie oft er in seinem Leben schon seine Nationalität wechseln musste. Ab dann konnte es für Paul Schneider keinen besseren Ort für ein Symposium geben als diesen geschichtsträchtigen Weg.

Info Zur Person Jürgen Schreier ⇥Foto: privat Foto: privat Der 1948 in Merzig geborene Jürgen Schreier war von 1999 bis 2007 saarländischer Kultusminister. 1990 war CDU-Mann Schreier, der lange Jahre auch Kreisvorsitzender seiner Partei war, erstmal in den Landtag eingezogen, er blieb bis zum Jahr 2009 Abgeordneter, zuletzt als Fraktionsvorsitzender der CDU. In den 80er Jahren gab Schreier, der zu dieser Zeit als Schulrektor tätig war, zusammen mit Paul Schneider den Anstoß zu der Skulpturenstraße „Steine an der Grenze“. Mit dem Bildhauer vom Bietzerberg verband Schreier eine langjährige und enge Bekanntschaft.

Warum gerade Steine, Steinplastiken? Was machte aus Sicht von Paul Schneider gerade die von ihm geschaffene Kunstform ideal geeignet an diesem geschichtsträchtigen Ort?

SCHREIER Paul Schneider ist freischaffender Bildhauer und dem Material Stein, nach einer früheren Schaffensphase mit Holz und Metall, aufs Engste verbunden. An vielen öffentlichen Orten des Saarlandes schuf er Skulpturen in Stein. Er wollte, dass die Menschen etwas im Museum Verbotenes tun können: seine Skulpturen berühren und begehen können. „Steine an der Grenze“ ist und bleibt aber sein Lebenswerk. Hier realisierte er seine Vision, die staatlichen Grenzen und die Grenzen in den Herzen der Menschen zu überwinden, ganz im Sinne von Otto Freundlichs Vorstellung einer völkerverbindenden Skulpturenstraße durch ganz Europa. In diesem übergeordneten Sinn treffen sich auch das St. Wendeler Symposium von Leo Kornbrust und Paul Schneiders Symposium. Beide Bildhauer reichen sich symbolisch die Hand mit ihren beiden Werken im Waderner Land.

Wie hat Schneider sich selbst verstanden? Als Pazifisten? Als Europäer? Als Lokalpatrioten?

SCHREIER Paul Schneider war ein Intellektueller. Er liebte die Literatur, fremde Kulturen, astronomische Symbolik. Sein freier Geist prägt seine Werke, seine Skulpturen und seine Bilder. Er war Pazifist, Europäer sowieso. Die Liebe zu seiner Heimat zeigt sich nicht nur bei den „Steinen an der Grenze“, er stiftete viele große Skulpturen: Erinnert sei an die Monumente auf dem Bietzerberg, an der Saar, im Garten der Künste am Schloss Fellenberg. Dieser wurde anlässlich seines 85. Geburtstags in „Paul-Schneider-Skulpturenpark“ umbenannt. Erinnert sei auch an den mächtigen Stein für Gustav Regler am Werthchen.

Was war die Rolle und Funktion von Paul Schneider während der internationalen Bildhauersymposien, als deren Ergebnis die „Steine an der Grenze“ immer zahlreicher wurden?

SCHREIER Paul Schneider war der künstlerische Leiter von „Steine an der Grenze“. Er wählte alle teilnehmenden Künstler aus, beschaffte die Steine und wählte die Plätze aus. Er begleitete die Künstler während der Symposien, war ihnen Ratgeber und Ansprechpartner. Der Bauwagen, gestiftet von einer Kunstliebhaberin, als markanter Treffpunkt der Künstler und der Kunstfreunde war legendär. Als künstlerischer Leiter führte er ständig Kunstinteressierte und Gruppen über den Symposiumsweg und warb engagiert für seine Idee.

Wie haben die „Steine an der Grenze“ zur deutsch-französischen Partnerschaft und zum Zusammenwachsen Europas beigetragen?

SCHREIER Die Symposien brachten die Menschen diesseits und jenseits der Grenze zusammen. Es war erstaunlich, wie wenige sich persönlich kannten, trotz der unmittelbaren Nachbarschaft. Die Feste am Ende jedes Symposions waren gelebte deutsch-französische Partnerschaft. Bei deutschen und französischen Spezialitäten, Flammkuchen und Rosé, Blutwurst und Rotwein, Blasmusik und Musettes, kam jedes Mal eine bis dahin nicht gekannte familiäre, heitere europäische Stimmung auf. Besonders auch, weil nach den beiden Nationalhymnen die Europa-Hymne gespielt wurde. Die eng beieinander liegenden Ortschaften wuchsen durch das Symposium zusammen, so entstand nicht nur ein deutscher Verein, sondern auch der französische Partner-Verein „Les Menhirs de l’Europe“. Die enge Verbundenheit besteht über das Symposium hinaus.

An welche besonderen Begebenheiten während Ihrer langjährigen Zusammenarbeit mit Schneider erinnern Sie sich heute noch zurück?

Info Künstler aus aller Welt unter freiem Himmel Paul Schneider übernahm, wie Leo Kornbrust in St. Wendel („Straße der Skulpturen“), für die „Steine an der Grenze“ eine Idee des österreichischen Bildhauers Karl Prantl, der zwischen 1959 und 1977 regelmäßig zum gemeinsamen schöpferischen Arbeiten im Freien zu den „Symposien europäischer Bildhauer“ nach St. Margareten im Burgenland eingeladen hatte. Schneider hatte an einigen dieser Symposien teilgenommen und übertrug diese Idee in seine heimische Region an der Saar. Unter Schneiders künstlerischen Leitung und eigenen Beteiligung entstand ab 1986 auf dem Höhenzug zwischen den saarländischen Orten Büdingen und Wellingen und den lothringischen Launstroff und Scheuerwald eine einzigartige Skulpturenlandschaft aus neuzeitlichen Megalithen, geschaffen von Bildhauern unterschiedlicher Nationalitäten. Die vorläufig letzten Steine wurden im Sommer 2005 von einem israelischen und einem palästinensischen Künstler in gemeinsamer Arbeit gesetzt, gewolltes Zeichen für Begegnung und die friedliche Überwindung von Grenzen. Inzwischen sind Paul Schneiders „Steine an der Grenze" und Leo Kornbrusts „Straße der Skulpturen" Bestandteil der „Europäischen Straße des Friedens", der Skulpturenstraße zwischen Paris, Berlin, Warschau und Moskau in Erinnerung an den Bildhauer Otto Freundlich. (Quelle: Institut für aktuelle Kunst)

SCHREIER Kennengelernt habe ich Paul Schneider, als ich Leiter der Realschule Merzig war und er beim Bau des benachbarten KBBZ als Symbol der Zusammenarbeit zwischen beiden Schulen einen großen Sonnenstein schuf. Unser erster Spaziergang auf dem Grenzweg war prägend für mich. Ich traf einen besonderen Menschen, der mir die Seele seiner Steine öffnete. Er war ein wunderbarer Erklärer, der Kunst und Kultur in einen weiten intellektuellen Hintergrund einzuordnen verstand. Meine Besuche in seinem Haus in Bietzen, die Gespräche mit ihm, seine einfache und ästhetische Art zu leben und zu wohnen, faszinierten mich immer wieder. Seine Frau und er verzichteten auf Besitz, um frei zu sein. Besonders beeindruckte mich der Gang durch seinen Garten. Seine Kunstwerke verliehen dem Bauerngarten einen besonderen Charme und eine mystische Atmosphäre.

Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere von Paul Schneiders Kunst? Was ist seine künstlerische Handschrift?

SCHREIER Seine Arbeiten sind durchdrungen von Symbolik, nichts ist plakativ. Er hat allen Steinen ihre Eigenart gelassen, sie sehr zurückhaltend bearbeitet. Er wollte ihnen ihre Seele nicht nehmen. Sie zeichnen sich aus durch Mystik und Ästhetik.

Warum hat sich Paul Schneider vor einigen Jahren so vehement gegen die Errichtung von Windkraftanlagen im Umfeld der „Steine an der Grenze“ gewehrt? Was machte diese Windräder für ihn so inakzeptabel?

SCHREIER Paul Schneider hat behutsam und gezielt die Plätze für die Skulpturen ausgesucht. Mit ihnen wollte er die Landschaft zurückhaltend akzentuieren, keinesfalls dominieren. Die Landschaft war nicht bloße Kulisse für die Steine. Steine, Landschaft und Idee waren miteinander verwoben, sie waren eins. Hätte er vorher gewusst, dass dort einmal Windräder die Landschaft bestimmen und durch ihre Dominanz den Steinen ihren Wert und ihre Würde nehmen, hätte er an diesem Ort niemals das Symposium initiiert. Die Errichtung der Windräder betrachtete er als eine Missachtung der Kunst. Besonders enttäuscht war er darüber, dass er vom damaligen Kulturminister nicht einmal eine Antwort auf seine Bittgesuche bekam. Ebenso war er wütend über die Beschlussfassung der städtischen Gremien, die die Zerstörung der Landschaft in Kauf nahmen und anderen Interessen unterordneten. Diese schmerzhafte Erfahrung hat ihm seinen Enthusiasmus für das Symposium und seinen Glauben an die Wertschätzung der Kultur durch die Politik genommen.

Wann war Ihre letzte Begegnung mit Paul Schneider, und wie ist sie verlaufen?

SCHREIER Das ist noch gar nicht so lange her, vor etwa zwei, drei Monaten habe ich ihn besucht. Wir haben lange zusammengesessen und uns über ganz viele Dinge unterhalten. Damals ging es ihm eigentlich noch gut. Nur die Geschichte mit den Windrädern, die hat ihn nicht mehr losgelassen. Das war für ihn die schlimmste Erfahrung überhaupt, das hat ihn sehr verbittert. Er hat immer davon geträumt, dass die Politk und ihre Gremien die Kunts wertschätzen. Dass dies im Falle der „Steine an der Grenze“ nicht geschehen war, konnte er nicht verwinden.

Worin sehen Sie Paul Schneiders Vermächtnis – als Künstler und als Merziger Bürger?