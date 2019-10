Kostenpflichtiger Inhalt: Westwallmuseen in Merzig : Zu Besuch bei den Zeugen der Kriegszeit

Wurzeln und Sträucher haben den Zugang zu diesem Regelbau Typ 10 schon fast unzugänglich gemacht. Foto: a-n

Merzig Etwa 163 Bunker gibt es im Gebiet der Kreisstadt Merzig. Beim Westwalltag kürzlich haben sich rund 80 Gäste diese genauer angeschaut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dieter Ackermann

Was sich zunächst noch wie ein kleines Abenteuer darstellt, zwingt einen unvermittelt zu einem emotionalen Zeitsprung fast 80 Jahre zurück: Man hat sich gerade noch durch wucherndes Astwerk gekämpft, blickt auf einmal durch eine Schießscharte im mächtigen Beton direkt hinein in die Propsteistraße, auf die hier einst ein Maschinengewehr der deutschen Wehrmacht gerichtet war – eine wahrhaft gruselige Vorstellung! Allein in der Kreisstadt Merzig wurden zwischen 1936 und 1940 etwa 360 Bunker gebaut, um hier als integraler Bestandteil des Westwalls auf den im Zuge des Zweiten Weltkriegs befürchteten Einmarsch der Franzosen vorbereitet zu sein.

Und wer interessiert sich heute noch oder wieder für die Geschichte des Westwalls? Wir stoßen zu einer Gruppe von rund 80 Männern und Frauen aus ganz Deutschland und einigen Nachbarländern, die sich gerade im Gasthof Schmitt in Merzig das Mittagessen schmecken lassen. Es sind Teilnehmer des Westwalltags, der sich über ein ganzes Wochenende erstreckt. Der inzwischen verstorbene Adam Heumüller begann schon 1985 damit, Menschen zu den Bunkern der ehemaligen deutschen Westbefestigungen zu führen. Ihm war es ein Anliegen, den Westwall als geschichtsträchtiges Mahnmal vor dem Abriss zu schützen. Nach seinem Tod übernahmen Arno Fröba und Friedrich Wein diese Aufgabe. Ausnahmsweise (für Deutschland) wurde mal kein Verein gegründet.

Stattdessen lädt ihre Arbeitsgemeinschaft jedes Jahr zu einer dreitägigen Fachtagung ein, immer an einem anderen Ort entlang des ehemaligen Westwalls, immer unterstützt von lokalen Experten. Für den Westwalltag 2019 übernahm unter anderem Martin Lang als sachkundiger Bunkerexperte des Vereins für Heimatkunde in Merzig die Gastgeberrolle.

Dass es Festungsbauten schon seit den Römern gab, muss man den Teilnehmern ebenso wenig vermitteln wie die Tatsache, dass der Westwall wohl zu den letzten militärischen Kraftanstrengungen dieser Art gehörte. Als Schutz vor einem befürchteten Angriff der Franzosen hatte er mit der Besetzung Frankreichs durch die deutsche Wehrmacht eigentlich schon ausgedient. Also konnten die montierten Waffen wieder ausgebaut werden. In der Folge dienten die Bunker dem Schutz der Zivilbevölkerung vor den Bomben der Alliierten. Und als die nach der Invasion in der Normandie in Windeseile wieder aufgerüstete Bunkerlinie den Vormarsch der Alliierten auch nicht aufhalten konnte, drohte den Betonklötzen durch alliierte Sprengtrupps endgültig das Aus.

Das alles wissen natürlich die Besucher, die an diesem Wochenende nach Merzig gekommen sind. Das sind allem Anschein nach keine Ewiggestrigen oder Militärfans. Sie interessieren sich vielmehr für diese Anlagen als betretbare Mahnmale, die ihre abschreckenden Erinnerungen an das Grauen des Krieges wach halten sollen. So klettern sie – gut gestärkt – in den Bunker, um den herum später der Gasthof Schmitt errichtet worden ist. Private Bauunternehmen und die paramilitärische Nazi-Bautruppe Organisation Todt errichteten einst diese Bunker mit anderthalb Meter dicken Betonmauern und -decken mit einem einzigen Ziel, wie Martin Lang erläutert: „Gegen Deutschland vorrückende Soldaten zu stoppen. Fünf Soldaten standen hier bereit, im Falle eines Angriffs die Gegner mit Maschinengewehren zurückzudrängen.“ Lang verweist bei seiner Führung nicht zuletzt auf die technischen Details dieses gasdichten Kampfbunkers.

Angesichts der Tatsache, dass allein im Stadtgebiet von Merzig noch etwa 163 solcher Bauten existieren, überrascht es die Besuchergruppe kaum, dass sie nur vergleichsweise wenige Schritte gehen muss, um vor dem nächsten Ziel anzukommen, das als Bunker auf den ersten Blick heute gar nicht mehr zu erkennen ist. Diesmal gilt das Interesse einem Gruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum, in dem laut Lang 15 Soldaten den befürchteten Vormarsch des Feindes aufhalten sollten. In einem Garten sehen wir zunächst nur wildes Buschwerk. Hat man sich dann durch das Buschwerk hindurch gekämpft, geht es über eine vermooste Treppe hinunter in den Bunker.

Martin Lang führte die Teilnehmer des Westwalltages 2019 von einem Bunker in Merzig zum nächsten. Foto: a-n

Mit solchen Bunkern des Westwalls sollte das Vordringen der Alliierten im Zweiten Weltkrieg gestoppt werden. Foto: a-n

Mit solchen Vorräten konnte die Besatzung des B-Werks in Besseringen autark 30 Tage lang kämpfen. Foto: a-n