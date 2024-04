Werner Ebert Gedächtnispreis für Grundschule Brotdorf Sportpreis geht an Brotdorfer Schule

Die Szenerie in der Grundschule Brotdorf erinnerte jüngst an einen sportlichen Wettkampf mit Siegerehrung – auch wenn das so nicht zutraf. Mit Sport hatte es zwar auch was zu tun, aber nur indirekt. Es ging vielmehr darum, einen Mann zu würdigen, der in der Vergangenheit viel für den Sport im Saarland und in seiner Heimatstadt Merzig getan hat. Die Rede ist von Werner Ebert. Ihm hat sein Sohn, Dennis Ebert – bekannt als Eddi Zauberfinger – einen Preis gewidmet, der jedes Jahr an eine Schule aus dem Landkreis Merzig-Wadern überreicht wird, die sich im Wettkampf mit anderen Schulen gemessen hat, in diesem Fall die saarländischen Schullaufmeisterschaften. Sie werden jährlich in Merzig organisiert und es ist für viele Schülerinnen und Schüler ein Einstieg in die Welt des Sports. Der Werner-Ebert-Gedächtnispreis für 2023 wurde jetzt rückwirkend an die Brotdorfer Grundschule überreicht.