Feuerwehr Wellingen: Wenn die Feuerwehr nicht Bilanz zieht, sondern auch tanzt

Wellingen Eine Bilanz und jede Menge Gaudi: Traditionell verbinden die Leute des Löschbezirkes Wellingen ihr Resümee des abgelaufenen Jahres mit einer Fastnachtsfete – ein abwechslungsreicher Abend, den Löschbezirksführer Robert Steinhauer eröffnete.

Zu zehn Einsätzen sind die Einsatzkräfte im vergangenen Jahr ausgerückt. Der Wehr gehören nach seinen Worten derzeit 44 Mitglieder an, davon acht Frauen. Die gemeinsame Jugendwehr mit Büdingen zähle derzeit zwölf Jungen, in der Altersabteilung seien zehn Männer gelistet. Laut Steinhauer ist die Feuerwehr derzeit für die zukünftigen Aufgaben gerüstet, um für Einsätzen und Aktivitäten des Ortes und darüber hinaus gerüstet zu sein.

„Primetime mit der Jugendwehr“ hatte der Nachwuchs seinen Auftritt überschrieben, bei er ein dreiviertelstündigen Fernsehabend-Programm präsentierte. Brisante und peinliche Nachrichten aus dem Dorf machten den Auftakt, gefolgt von Dorfgeheimnissen, die verraten wurden. Dem Eröffnungstanz zu der Serie „Bauer sucht Frau“ folgte die Vorstellung der Bewerber und Bewerberinnen in mehreren Tänzen. Unterbrochen wurden sie von Werbeblöcken, in denen Parship und Ratiopharm auf die Schippe genommen wurden. Der Nicer-Dicer- Premium-Obstschneider wurde in einer Teleshopping-Sendung dem begeisterten Publikum angepriesen. Zum Abschluss stellten die Bauern ihre neuen Partnerinnen vor. Ohne Zugabe ließ man sie nicht von der Bühne. Sehnsüchtig erwartet: das Männerballett.