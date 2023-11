Merzig-Wadern Ein Tag für Mädchen und ihre Wünsche

Der Weltmädchentag – auch internationaler Mädchentag genannt – ist ein von den Vereinten Nationen festgelegter Aktionstag, der auf Initiative der Kinderrechtsorganisation Plan International eingerichtet wurde und jährlich am 11. Oktober stattfindet. Ziel ist es, mit unterschiedlichen Kampagnen auf die weltweit vorhandene Benachteiligung von Mädchen und jungen Frauen aufmerksam zu machen und sich für eine gleichberechtigte Welt einzusetzen. „Mit Blick auf die aktuelle politische Weltlage und internationale Flüchtlingsbewegungen wird überdeutlich, dass die Stärkung von Mädchen- und Frauenrechten elementar für ein Leben in Würde in allen Weltregionen ist“, betont die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Doreen Schreck­linger-Leuchtle. „Auch wenn Mädchen hierzulande unter anderen Lebensumständen heranwachsen als in anderen Ländern dieser Erde, besteht auch in Deutschland – trotz formaler Gleichberechtigung – noch Handlungsbedarf, um Mädchen und jungen Frauen ein selbstbestimmtes, chancengleiches und gewaltfreies Leben zu ermöglichen.“