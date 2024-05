Wolfspark Werner Freund Warum der neue Nachwuchs im Merziger Wolfspark den Start ins Leben nicht leicht hatte (mit Fotostrecke)

Die Polarwölfe im Wolfspark Werner Freund in Merzig haben Zuwachs bekommen: Die dreijährige Polarwölfin Yuki hat bereits am Montag, 20. Mai, drei kleine Welpen zur Welt gebracht. Das teilten die Wolfsexperten Tatjana Schneider und Michael Schönberger vom Merziger Wolfspark mit. Anfangs habe es nur die Mutter allein übernommen, in die Höhle zu gehen, in der die Welpen lagen, so Schönberger. „Selbst der Vater, der zweijährige Polarwolf Tani, musste draußen bleiben“, erklärte er. In dieser ersten Zeit organisierte er Futter für seine Partnerin und seine Welpen.