Weinprobe im Menninger Bürgerhaus Alte Geschichte(n) und neuer Wein

Im Bürgerhaus Menningen hieß es vor kurzem „Neuer Wein trifft auf alte Geschichte(n)“. Dort erwartete die Besucher an jenem Abend eine Weinprobe mit regionalen Produkten, welche vom Verein Förderkreis Bietzener Heilquelle und Tourismus und dem Weinatelier Pierre Marie aus Biringen organisiert worden war. Der saarländische Winzerpräsident Philip Hofmann, zugleich Besitzer des Weinateliers, und Menningens Ortsvorsteherin Therese Schmitt entführten die Besucherinnen und Besucher an diesem Abend auf eine Reise durch die Geschichte des Weinbaus auf dem Bietzerberg, in der Region um Merzig und auf dem Saargau. Die neuen Weine des Weinateliers standen den Gästen zur Verkostung bereit.