Besonderes Erlebnis Leckere Weine genießen in luftiger Höhe

In luftiger Höhe den Ausblick auf Merzig, den Kreuzberg und das Saartal genießen und sich dabei ein paar leckere Tröpfchen schmecken lassen – dieses ungewöhnliche Vergnügen konnten sich am Donnerstag rund 130 auserwählte Teilnehmer der Weinprobe auf dem Riesenrad gönnen, zu dem die Stadt Merzig aufs Oktoberfest geladen hatte. Mit einer Einladung zu der Aktion wolle sich die Stadt zum einen bei den Sponsoren bedanken, die das Oktoberfest finanziell unterstützt hatten, sagte Oberbürgermeister Marcus Hoffeld. Und war dabei sichtlich stolz auf den Erfolg des Traditionsfestes: „So viel Andrang wie in diesem Jahr hatten wir noch nie auf dem Oktoberfest“, sagte der Rathauschef.