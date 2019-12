Casting in Merzig : Die richtigen Worte für die „Stadt im Licht“

Sechs Kinder gewannen das Casting und stellen zusammen am Freitag, 20. Dezember, die Gedichte vor. In der hinteren Reihe steht die Jury (von links:) Schulleiter Eugen Hoffeld, die Schülersprecher Lina Palz und Luca Erbel sowie Michael Rauch und Andrea Zimmer von der Villa Fuchs. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Merzig Bei einem Casting hat eine Jury Kinder ausgewählt, die bei einer Weihnachtsaktion in Merzig am Freitag Gedichte vortragen.

Unter dem Motto „Stadt im Licht: Wir singen wieder – Weihnachtslieder“ wird am Freitag, den 20. Dezember, das barocke Christian-Kretzschmar-Haus in der Poststraße 12 (neben Stadthaus) festlich beleuchtet und dekoriert. Dazu findet ein passendes Rahmenprogramm ab 17.30 Uhr statt.

Die suchte dieser Tage mit einem Casting in der Kreuzbergschule nach Kindern, die am Freitag, 20. Dezember, unter dem Motto „Stadt im Licht: Wir singen wieder – Weihnachtslieder“ vor dem Christian-Kretzschmar-Haus in Merzig weihnachtliche Gedichte vortragen. Gemeinsam mit der Kreisstadt Merzig und dem Verein für Handel und Gewerbe gestaltet das Kreiskulturzentrum Villa Fuchs die Veranstaltungsreihe, um den traditionellen Weihnachtsgedanken in den Vordergrund zu rücken.