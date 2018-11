Weihnachtsgebäck für den guten Zweck

Der Merziger Lions-Club startet wieder seinen Stollenverkauf für den guten Zweck: Am Freitag, 30. November, verkauft der Freundeskreis in Unterstützung der Nachwuchsorganisation der Lions, den Benefizverkauf von 9 bis 20 Uhr sowie am Samstag, 1. Dezember von 9 bis 20 Uhr das traditionsreiche Weihnachtsgebäck im Merziger Kaufland.

Auch am Freitag und Samstag, 7. und 8. Dezember, ist der Verkaufsstand wieder aufgebaut. Seit über 25 Jahren backt der Lions-Club Merzig den Christstollen mit Rosinen, Orangeat, Mandeln und Zitronat und bietet ihn im Advent für einen guten Zweck an. Der Benefizverkauf ist längst in Merzig und über die Grenzen hinaus bekannt, wodurch die Merziger Löwen bereits mehr als zweihunderttausend Euro an Spendengeldern generiert haben, die seit jeher in regionale Projekte oder Institutionen zugeflossen sind. Und wie schon im vergangenen Winter soll auch dieses Jahr der Erlös der Verkaufsaktion wieder der Caritas Tagesförderstätte in Merchingen, der Merziger Tafel, dem Sozialwerk Saar-Mosel, der Kinderhilfe Saar sowie den Menschen bei der Lebenshilfe zugutekommen.

Unter Patenschaft des Lions Clubs Saarlouis gründeten am 28. März 1977 zwanzig Bürger aus dem Merziger Raum den „Lions Club Merzig/Saar“. Gleichzeitig schufen sie zur Finanzierung von Hilfsaktionen und zur Verwaltung von Spenden das „Lions Hilfswerk“, einen eingetragenen Verein, dessen Ziele als gemeinnützig anerkannt werden. Am 2. Juli 1977 erhielt der Club im Rahmen eines Festaktes in der Merziger Stadthalle seine „Charter“-Urkunde als Zeichen der Aufnahme in die deutsche und die internationale Vereinigung der Lions-Clubs.

Wie alle Lions Clubs leistet auch der Merziger Club finanzielle Beiträge zu Langzeit- und ad-hoc-Hilfsaktionen („Activities“) von Lions International wie Katastrophenhilfe, Bekämpfung von Erblindung und von Drogenmissbrauch.

Seine eigenen Hilfsprojekte hat der Club auf Personen und Einrichtungen der Merziger Region konzentriert. Für humanitäre, gesellschaftliche und kulturelle Aktivitäten brachten die Mitglieder allein an Geldmitteln in den letzten 40 Jahren mehrere hunderttausend Euro auf.

