Weihbischof Peters hat vier junge Männer zu Diakonen geweiht Der nächste Schritt auf dem Weg zum Priester

Die Weihehandlung vollzog sich im Wirken des Heiligen Geistes durch die Handauflegung des Weihbischofs und das von ihm gesprochene Weihegebet. Danach legten die neugeweihten Diakone Stola und Dalmatik (liturgisches Gewand des Diakons) an. Am Ende der Weihehandlung überreichte Peters den Männern ein Evangeliar und entbot ihnen den Friedensgruß. Jens Bauer aus der Pfarrei Saar-Mosel St. Jakobus, Konz und Könen wirkt derzeit als Pastoralpraktikant in der Pfarreiengemeinschaft Wadern. Er wird gemeinsam mit Christian Jager (aus der Pfarrei Losheim am See Heilig Geist, Losheim-Rimlingen, derzeit als Pastoralpraktikant in der Pfarrei Saarbrücken-St. Johann tätig) sowie Adrian Sasmaz (aus der Heimatpfarrei St. Petrus und St. Martinus, Koblenz-Neuendorf, Praktikumsort in der Pfarreiengemeinschaft St. Martinus und Gefährten Niederfischbach) im kommenden Jahr das Sakrament der Priesterweihe im Hohen Dom zu Trier empfangen.