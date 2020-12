Merzig-Wadern : Rest- und Biomüll werden früher abgeholt

Bei der Müllabfuhr verschieben sich Abholtermine. Foto: picture alliance / dpa/Martin Gerten

Merzig-Wadern Wegen der Weihnachtsfeiertage verschieben sich die Abholtermine in dieser Woche.

Wegen der Weihnachts-Feiertage kommt es in den Kommunen des Landkreises Merzig-Wadern zu Verlegungen des Abfuhrtages für den Biomüll oder Restabfall. Wie der Entsorgungsverband Saar (EVS) mitteilt, stehen in dieser Woche die folgende Veränderungen an.

In der Stadt Wadern wird in den Ortschaften Krettnich, Lockweiler und Wadern die Abfuhr der Biotonne von Donnerstag, 24. Dezember, auf Mittwoch, 23. Dezember, vorverlegt. In Dagstuhl, Gehweiler, Morscholz, Reidelbach, Steinberg, Wadrill und Wedern wird die Abfuhr der Biotonne von Freitag, 25. Dezember, auf Donnerstag, 24. Dezember, vorverlegt.

In der Gemeinde Beckingen wird in den Ortsteilen Hargarten und Saarfels die Abfuhr der Biotonne von Mittwoch, 23. Dezember, auf Dienstag, 22. Dezember, vorverlegt. In den Ortschaften Beckingen, Düppenweiler, Erbringen, Haustadt, Honzrath, Oppen und Reimsbach wird die Abfuhr der Biotonne von Freitag, 25. Dezember, auf Donnerstag, 24. Dezember, vorverlegt.

In der Gemeinde Losheim am See wird in den Ortschaften Bachem, Bergen, Britten, Hausbach, Mitlosheim, Rimlingen, Scheiden und Waldhölzbach die Abfuhr der Biotonne von Mittwoch, 23. Dezember, auf Dienstag, 22. Dezember, vorverlegt.

In der Hochwald-Kurgemeinde Weiskirchen wird in allen Ortsteilen die Abfuhr der Biotonne von Freitag, 25. Dezember, auf Donnerstag, 24. Dezember, vorverlegt.

Die Wertstoffzentren des EVS in Losheim, Wadern und Perl sind an Heiligabend sowie an den beiden Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Außerdem bleiben sie über den Jahreswechsel zwischen dem 31. Dezember und dem 2. Januar ebenfalls außer Betrieb.

In der Stadt Merzig, die ihre Abfallentsorgung in Eigenregier organisiert, verschieben sich die jeweiligen Abfuhrtage für Biomüll oder Restmüll um jeweils einen Tag nach vorne. Das Wertstoffzentrum ist zu den regulären Zeiten geöffnet, schließt aber an Heiligabend, dem ersten und zweiten Weihnachtstag sowie an Silvester und Neujahr.