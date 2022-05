Vom Forstwirt bis zur Revierleiterin : IG BAU fordert mehr Personal für den Forst

Die Schäden in den saarländischen Wäldern nehmen zu. Dadurch fallen mehr Arbeiten an. Foto: IG Bau

Merzig-Wadern Die Forstleute sind am Limit: Stürme, Trockenheit und Schädlinge machen nicht nur den Bäumen in der Region extrem zu schaffen, sondern führen auch zu einer Überlastung derer, die in der Forstwirtschaft arbeiten.